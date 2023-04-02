Україну не покидають дощі та нічні морози: прогноз погоди на 3 квітня

У понеділок, 3 квітня, в Україні не припиняються дощі, місцями - зі снігом. Вдень буде тепло, а вночі на заході ще тримається мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні будуть опади. На заході - мокрий сніг, а на решті території - дощі. Крім того, у західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, але на півдні та заході місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

У більшості регіонів вночі температура повітря буде 2-7° тепла, але на заході прохолодніше - від +3° тепла до -2°. Вдень синоптики прогнозують 4-9°. Втім, у східних областях повітря прогріється до 7-12°, а на півдні - до +15°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У понеділок, 3 квітня, в області буде хмарно, а також дощитиме. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

Вночі в Києві прогнозують від +4° до +6°, а вдень - 6-8° тепла. В області вночі стовпчики термометрів покажуть +2-7°, вдень - 4-9°; тепла.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що у квітні погода буде прохолодною та багатою на опади. У перші десять днів місяця очікуються дощі, сніг та заморозки. Друга декада буде трохи теплішою, опадів стане менше, але високих плюсових температур не прогнозують.

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