Україну очікує аномальне потепління: синоптик озвучив несподіваний прогноз

Аномальне тепло цього тижня очікується в Україні, однак у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог".

За його даними, над центром та заходом Європи очікується розвиток циклонічної діяльності, через що над територією України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку.

"За рахунок такої атмосферної циркуляції, до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова", - зазначив Кібальчич.

Щодо опадів, то значних дощів найближчими днями не очікується, лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади.

Раніше синоптики повідомили, що цьогоріч вересень та жовтень будуть на 2-3 градуси тепліші, ніж зазвичай. Загалом середньомісячна температура повітря восени буде на кілька градусів вища за норму.

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