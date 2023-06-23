Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у Південно-Східному напрямку.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Курс може змінюватись.
Уразі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття.
Також зафіксовано виліт 2-х Ту-22м3 з аеродрому Шайковка.
"Увага! Центральні області (Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська) - ракетна небезпека! Прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.
Більшість українських областей, окрім західних, "почервоніли" через повітряну тривогу.
"Увага! Дніпропетровська, Запорізька область - загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку", - додали у Повітряних Силах.
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