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Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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37к
Час на прочитання
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина

Більшість українських областей, окрім західних, "почервоніли" через повітряну тривогу.  / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у Південно-Східному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Курс може змінюватись.

Уразі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття.

Також зафіксовано виліт 2-х Ту-22м3 з аеродрому Шайковка.

"Увага! Центральні області (Київська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська) - ракетна небезпека! Прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні. 

Більшість українських областей, окрім західних, "почервоніли" через повітряну тривогу. 

"Увага! Дніпропетровська, Запорізька область - загроза застосування БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку", - додали у Повітряних Силах. 

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