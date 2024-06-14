Україну охопила масштабна повітряна тривога – п'ята за добу: що відомо

У п'ятницю, 14 червня, о 14:49 спочатку Київ, а потім решту міст та областей охопила повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили про ракетну загрозу.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 червня, у Києві та області пролунали вибухи. У небі над регіоном працюють сили ППО по ворожих цілях.

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