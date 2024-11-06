Україну охопила масштабна повітряна тривога: сирени виють по всій країні

Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К.

Україну у середу, 6 листопада, станом на 14:09 охопила масштабна повітряна тривога: сирени виють по всій країні.

У Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, сили ГУР Міноборони України вперше завдали ураження по російській флотилії в Каспійському морі. Атака дронами-камікадзе була влаштована вранці 6 листопада.

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