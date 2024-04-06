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Україну охопила масштабна тривога: ворожі ракети увійшли до повітряного простору

Україну охопила масштабна тривога: ворожі ракети увійшли до повітряного простору

Уся Україна почервоніла / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Є загроза пусків небезпечних ракет з ворожих літаків.

У ніч проти 6 квітня 2024 року в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через пуски ракет Х-101/555 ворожою стратегічною авіацією.

Повітряна тривога охопила всю Україну.

Не нехтуйте особистою безпекою та безпекою ваших рідних. 

Перші ракети увійшли до повітряного простору України через Сумщину. 

Вона летить у напрямку Чернігівщини. 

Нагадаємо, що у Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі

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