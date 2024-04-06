Україну охопила масштабна тривога: ворожі ракети увійшли до повітряного простору

Є загроза пусків небезпечних ракет з ворожих літаків.
У ніч проти 6 квітня 2024 року в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через пуски ракет Х-101/555 ворожою стратегічною авіацією.
Повітряна тривога охопила всю Україну.
Не нехтуйте особистою безпекою та безпекою ваших рідних.
Перші ракети увійшли до повітряного простору України через Сумщину.
Вона летить у напрямку Чернігівщини.
Нагадаємо, що у Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі.
Читайте також:
- Бої за Часів Яр: які перспективи відкриває для росіян захоплення міста
- Ворога відкинуто біля Невельського - DeepState
- Росіяни обрали нову ціль після Авдіївки: на яке місто тисне ворог