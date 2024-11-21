Україну охопила повітряна тривога: усій країні загрожує балістика

У ніч проти 21 листопада 2024 року уся Україна "почервоніла" через оголошення повітряної тривоги.

"Загроза застосування балістичного озброєння, область де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

Йдеться про загрозу пуску балістичних ракет із полігону «Капустін Яр», Астраханської області Росії.

Раніше повідомлялося, що в повітрі спостерігаються 3 борти Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2", з північним курсом. Про це розповідають моніторингові канали.

Імовірно йдеться про перебазування на "Оленью".

Перебувайте в укриттях.

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Раніше у РНБО попередили, що ворог продовжує накопичувати ракети для кількох масованих атак, плануючи нові удари по Україні. Завдяки ретельному моніторингу і розвідці Україна готова до захисту.

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