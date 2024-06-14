Україну охопила тривога: ворожі ракети увійшли до повітряного простору

У всіх українських областях оголосили повітряну тривогу.

Це сталося через ракетну небезпеку для північного заходу.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Згідно з інформацією моніторингових каналів, перша група ракет Х-101 зайшла в наш повітряний простір через Сумщину.

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Ракети рухаються у бік Чернігівщини.

5 бортів ТУ-95мс пустили ракети, зараз усі борти в районі Каспійського моря

4 борти ТУ-22М3 літали, але вже здійснили посадку на Енгельсі, у повітрі їх немає.

Також зараз Старокостянтинів відбиває атаку 3 мопедів, ще 1 мопед з Житомирської області летить у бік Рівненської області.

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