Україну охопило забруднене повітря: які регіони постраждають найбільше

Фахівці рекомендують жителям регіонів, що постраждають від забруднення, обмежити перебування на вулиці, уникати фізичних навантажень та за можливості використовувати захисні маски.

Україна опинилася під впливом брудної хмари, що накрила територію країни.

Про це повідомляє Ventusky.

Забруднене повітря надходить із Європи та першими відчують його наслідки західні регіони.

Метеорологи прогнозують, що погіршення якості повітря триватиме у період з 20 по 22 березня.

Найбільш критична ситуація очікується на Житомирщині, де рівень забруднення повітря буде найвищим.

Нагадаємо, 20 березня, в Україні температура повітря впродовж дня підвищиться до +9+13 градусів.

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