Україну охопив "агресивний туман": що це за явище і чи становить загрозу для здоров'я

У вівторок, 23 серпня, Україну накрила пилова хмара із Середньої Азії. Через це майже у всіх регіонах зафіксували явище, яке нагадує задимлення у повітрі.

Зазначається, що через пилову бурю в Одесі підвищений рівень концентрації пилу в повітрі. Згідно з даними світового рейтингу, станом на 23 серпня індекс забруднення повітря в Києві в межах норми.

Про це повідомив Суспільному ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

"У нас зараз є північний повітряний потік, який несе повітря разом із піском з пустелі Середньої Азії. Вся Україна зараз вкрита цією хмарою пилу. У нас буває винесення цього пилу або з африканських пустель, з Сахари або, як у цьому випадку, з азійських. Літом це буває досить часто. Може, не кожного року, але за останні декілька років я пам'ятаю щонайменше три-чотири такі випадки", - зазначив експерт.

Степаненко зазначив, що в разі перевищеної концентрації пилу це може негативно позначитися на здоров'ї.

"По-перше, пил — це алерген, який може спровокувати алергічні реакції у багатьох людей. І по-друге, що є більш важливим, що їдкі частки пилу є канцерогенними речовинами, й це може стати спусковим гачком для багатьох людей щодо канцерогенних (ракових - ред.) захворювань", - сказав він.

Допоки пилова буря не зникне, експерт порекомендував користуватися масками, аби захистити органи дихання від потрапляння пилу.

Степаненко вважає, що вже за декілька днів пил почне осідати.

Як виникає алергія та як визначити, на що негативно реагує організм — лікарка-алергологиня Тетяна Бондаренко

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