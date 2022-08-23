Україну охопив "агресивний туман": що це за явище і чи становить загрозу для здоров'я

У вівторок, 23 серпня, Україну накрила пилова хмара із Середньої Азії. Через це майже у всіх регіонах зафіксували явище, яке нагадує задимлення у повітрі.
Зазначається, що через пилову бурю в Одесі підвищений рівень концентрації пилу в повітрі. Згідно з даними світового рейтингу, станом на 23 серпня індекс забруднення повітря в Києві в межах норми.
Про це повідомив Суспільному ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.
"У нас зараз є північний повітряний потік, який несе повітря разом із піском з пустелі Середньої Азії. Вся Україна зараз вкрита цією хмарою пилу. У нас буває винесення цього пилу або з африканських пустель, з Сахари або, як у цьому випадку, з азійських. Літом це буває досить часто. Може, не кожного року, але за останні декілька років я пам'ятаю щонайменше три-чотири такі випадки", - зазначив експерт.
Степаненко зазначив, що в разі перевищеної концентрації пилу це може негативно позначитися на здоров'ї.
"По-перше, пил — це алерген, який може спровокувати алергічні реакції у багатьох людей. І по-друге, що є більш важливим, що їдкі частки пилу є канцерогенними речовинами, й це може стати спусковим гачком для багатьох людей щодо канцерогенних (ракових - ред.) захворювань", - сказав він.
Допоки пилова буря не зникне, експерт порекомендував користуватися масками, аби захистити органи дихання від потрапляння пилу.
Степаненко вважає, що вже за декілька днів пил почне осідати.
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