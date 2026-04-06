Україну охоплять похолодання та сніг: прогноз погоди на тиждень, 6-12 квітня

На тлі низького тиску та атмосферних фронтів на більшій частині території країни очікуються дощі, місцями, крім півдня та сходу, вони супроводжуватимуться випаданням мокрого снігу.

Тиждень, що розпочався, принесе відчутне погіршення погоди / © pexels.com

Погода в Україні протягом поточного тижня перебуватиме під впливом арктичних повітряних мас, які від вівторка накриють всю країну та знизять температуру повітря до нічних заморозків.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 6 квітня, дощі, подекуди слабкі грози пройдуть вночі у північно-західних регіонах, вдень у більшості областей, окрім південно-східної половини. Вітер південно-західний із переходом у другій половині дня на північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +4 +10 градусів, денна у північних і західних областях +10 +15 градусів, на решті території +17 +22 градуси.

У вівторок, 7 квітня, всю територію України накриє похолодання. Вночі дощі передбачаються у південно-східних областях, вдень вони очікуються у північних та північно-західних регіонах країни. Вітер північно-західний, 9 — 14 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +1 +6 градусів, денна +7 +12 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті до +14 градусів.

У середу, 8 квітня, по всій країні очікується холодна та нестійка погода. Передбачаються дощі, у північних, центральних і західних областях місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у південній частині часом пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря -1 +4 градуси, денна +3 +8 градусів, на крайньому півдні й у Криму до +10 градусів.

У четвер, 9 квітня, по всій країні продовжиться період холодної та вологої погоди. Очікуються невеликі, місцями помірні дощі, у західних і північних областях переважно мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +2 +7 градусів, у Карпатському регіоні близько 0.

У п’ятницю, 10 квітня, істотні опади в країні не передбачаються. Невеликий сніг, мокрий сніг, місцями з дощем очікується лише у Карпатах, а вдень також на півночі країни. Вітер північний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +3 +8 градусів, на півдні +8 +11 градусів.

У суботу, 11 квітня, невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу пройдуть місцями по всій країні, окрім західних областей. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +4 +9 градусів, у південних областях і на Закарпатті +9 +12 градусів.

У неділю, 12 квітня, дощі пройдуть лише вдень у південних і західних областях, у Карпатах із мокрим снігом, у інших регіонах очікується погода без істотних опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень східний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +5 +10 градусів, у південних областях +9 +12 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що цього тижня очікується зниження температурних показників, яке місцями супроводжуватиметься опадами.

Денні температури теж знизяться і становитимуть від 1 до 8 градусів тепла. Тільки у південних областях показники вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, а вдень — від 7 до 13 градусів тепла.

