Україну охоплять похолодання та сніг: прогноз погоди на тиждень, 6-12 квітня

Тиждень, що розпочався, принесе відчутне погіршення погоди

Погода в Україні протягом поточного тижня перебуватиме під впливом арктичних повітряних мас, які від вівторка накриють всю країну та знизять температуру повітря до нічних заморозків.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 6 квітня, дощі, подекуди слабкі грози пройдуть вночі у північно-західних регіонах, вдень у більшості областей, окрім південно-східної половини. Вітер південно-західний із переходом у другій половині дня на північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +4 +10 градусів, денна у північних і західних областях +10 +15 градусів, на решті території +17 +22 градуси.

У вівторок, 7 квітня, всю територію України накриє похолодання. Вночі дощі передбачаються у південно-східних областях, вдень вони очікуються у північних та північно-західних регіонах країни. Вітер північно-західний, 9 — 14 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря +1 +6 градусів, денна +7 +12 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті до +14 градусів.

У середу, 8 квітня, по всій країні очікується холодна та нестійка погода. Передбачаються дощі, у північних, центральних і західних областях місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у південній частині часом пориви, 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря -1 +4 градуси, денна +3 +8 градусів, на крайньому півдні й у Криму до +10 градусів.

У четвер, 9 квітня, по всій країні продовжиться період холодної та вологої погоди. Очікуються невеликі, місцями помірні дощі, у західних і північних областях переважно мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +2 +7 градусів, у Карпатському регіоні близько 0.

У п’ятницю, 10 квітня, істотні опади в країні не передбачаються. Невеликий сніг, мокрий сніг, місцями з дощем очікується лише у Карпатах, а вдень також на півночі країни. Вітер північний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +3 +8 градусів, на півдні +8 +11 градусів.

У суботу, 11 квітня, невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу пройдуть місцями по всій країні, окрім західних областей. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +4 +9 градусів, у південних областях і на Закарпатті +9 +12 градусів.

У неділю, 12 квітня, дощі пройдуть лише вдень у південних і західних областях, у Карпатах із мокрим снігом, у інших регіонах очікується погода без істотних опадів. Вітер вночі змінного напрямку, вдень східний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -2 +3 градуси, денна +5 +10 градусів, у південних областях +9 +12 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що цього тижня очікується зниження температурних показників, яке місцями супроводжуватиметься опадами.

Денні температури теж знизяться і становитимуть від 1 до 8 градусів тепла. Тільки у південних областях показники вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, а вдень — від 7 до 13 градусів тепла.