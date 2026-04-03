- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3498
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну охопила масована повітряна тривога: що загрожує
За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, вся Україна — ракетна небезпека!
Україну у п’ятницю, 3 квітня, станом на 15:26 охопила масована повітряна тривога. У Києві це вже третя повітряна тривога за добу.
Зафіксовано зліт МіГ-31К.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київщину 3 квітня, внаслідок якої загинула людина та ще вісім отримали поранення, зокрема дитина.
Крім того, загиблий від удару РФ є і на Житомирщині.