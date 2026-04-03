Україну охопила масована повітряна тривога: що загрожує

Україну у п’ятницю, 3 квітня, станом на 15:26 охопила масована повітряна тривога. У Києві це вже третя повітряна тривога за добу.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, вся Україна — ракетна небезпека!

Зафіксовано зліт МіГ-31К.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київщину 3 квітня, внаслідок якої загинула людина та ще вісім отримали поранення, зокрема дитина.

Крім того, загиблий від удару РФ є і на Житомирщині.