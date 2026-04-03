ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3498
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила масована повітряна тривога: що загрожує

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, вся Україна — ракетна небезпека!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога / © ТСН.ua

Україну у п’ятницю, 3 квітня, станом на 15:26 охопила масована повітряна тривога. У Києві це вже третя повітряна тривога за добу.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, вся Україна — ракетна небезпека!

Зафіксовано зліт МіГ-31К.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київщину 3 квітня, внаслідок якої загинула людина та ще вісім отримали поранення, зокрема дитина.

Крім того, загиблий від удару РФ є і на Житомирщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
3498
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie