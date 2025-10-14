- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1642
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка загроза
Вся Україна — ракетна небезпека!
Доповнено додатковими матеріалами
Україну у вівторок, 14 жовтня, станом на 11:25 охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram і попередили про ракетну небезпеку.
«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України. Володимир Путін заявив, що Росія у відповідь на постачання Україні американських ракет «Томагавк» буде зміцнювати свою протиповітряну оборону.