Укрaїнa
1642
Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка загроза

Вся Україна — ракетна небезпека!

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Україну у вівторок, 14 жовтня, станом на 11:25 охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram і попередили про ракетну небезпеку.

«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України. Володимир Путін заявив, що Росія у відповідь на постачання Україні американських ракет «Томагавк» буде зміцнювати свою протиповітряну оборону.

