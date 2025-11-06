- Дата публікації
Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка загроза
Вся Україна — ракетна небезпека, зафіксовано зліт МіГ-31К.
Україну у четвер, 6 листопада, станом на 11:03 охопила масштабна повітряна тривога.
Повітряні сили попередили про ракетну загрозу. Про це ПС повідомили у Telegram.
«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К… БпЛА на Київщині в напрямку Броварів… Загроза застосування балістичного озброєння з півночного сходу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що «Україна стала сильною, але наші системи ППО не завжди справляються з балістичними ракетами».