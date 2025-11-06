Україну охопила масштабна повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Україну у четвер, 6 листопада, станом на 11:03 охопила масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили попередили про ракетну загрозу. Про це ПС повідомили у Telegram.

«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К… БпЛА на Київщині в напрямку Броварів… Загроза застосування балістичного озброєння з півночного сходу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що «Україна стала сильною, але наші системи ППО не завжди справляються з балістичними ракетами».