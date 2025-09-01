- Дата публікації
Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо
Ракетна небезпека по всій території України!
Україну у понеділок, 1 вересня, станом на 10:17 охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
У ПС попередили про ракетну загрозу.
«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.