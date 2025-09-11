ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
976
1 хв

Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Ракетна небезпека по всій території України — зафіксовано зліт МіГ-31К.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Україну у четвер, 11 вересня, станом на 10:56 охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram і попередили про ракетну загрозу.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!» — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої російської атаки до сусідньої Польщі залетіли безпілотники РФ. Польські військові збивали БпЛА.

