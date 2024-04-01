Україну окутав пил із Сахари: чи існує небезпека для населення - роз'яснення метеорологів

Метеорологи заспокоюють, що для населення немає загрози через запиленість повітря.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Там наголошують, що це не пилова буря, тому небезпеки для населення немає.
"Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде. Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте", - заспокоїли метеорологи.
Нагадаємо, напередодні у західних областях зафіксували пил із пустелі Сахари, а 1 квітня він поширився на майже всю країну.
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