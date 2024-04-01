Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Україну окутав пил із Сахари: чи існує небезпека для населення - роз'яснення метеорологів

Україну окутав пил із Сахари: чи існує небезпека для населення - роз'яснення метеорологів

Дата публікації
Перегляди
1360
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Україну окутав пил із Сахари: чи існує небезпека для населення - роз'яснення метеорологів

Запиленість повітря. Ілюстративне / Фото: pixabay.com

Метеорологи заспокоюють, що для населення немає загрози через запиленість повітря.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Там наголошують, що це не пилова буря, тому небезпеки для населення немає. 

"Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде. Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте", - заспокоїли метеорологи.

Нагадаємо, напередодні у західних областях зафіксували пил із пустелі Сахари, а 1 квітня він поширився на майже всю країну. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація