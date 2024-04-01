Україну окутав пил із Сахари: чи існує небезпека для населення - роз'яснення метеорологів

Метеорологи заспокоюють, що для населення немає загрози через запиленість повітря.

У понеділок, 1 квітня, Україну накрив пил із Сахари, через що з'явилася запиленість повітря пустельним пилом.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Там наголошують, що це не пилова буря, тому небезпеки для населення немає.

"Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде. Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте", - заспокоїли метеорологи.

Нагадаємо, напередодні у західних областях зафіксували пил із пустелі Сахари, а 1 квітня він поширився на майже всю країну.

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