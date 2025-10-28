Осінь / © iStock

В Україні у вівторок, 28 жовтня, хмарно з проясненнями. Вночі на сході та південному сході помірні, на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, на заході країни невеликі дощі, на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім східних областей, невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Мапа погоди на 28 жовтня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві

У Києві та області 28 жовтня хмарно з проясненннями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У Києві вночі 3-5° тепла, вдень очікується 10-12°.

