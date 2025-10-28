- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 264
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну омиє дощами: прогноз погоди на 28 жовтня — мапа
В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні чекати на дощі, сильний вітер та мокрий сніг.
В Україні у вівторок, 28 жовтня, хмарно з проясненнями. Вночі на сході та південному сході помірні, на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, на заході країни невеликі дощі, на решті території без опадів. Вдень в Україні, крім східних областей, невеликий дощ.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°.
В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
Яка погода у Києві
У Києві та області 28 жовтня хмарно з проясненннями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.
У Києві вночі 3-5° тепла, вдень очікується 10-12°.
Раніше синоптикиня повідомила, коли припиняться дощі в Україні та прийде потепління. Більше про це читайте в новині.