Україну після війни захлисне хвиля масової стрілянини: Портников назвав причини

Після завершення війни в Україні може різко зрости кількість інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї на вулицях, які не обов’язково будуть пов’язані з тероризмом.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

«Я гадаю, що після війни у нас буде дуже багато інцидентів з вогнепальною зброєю. Після кількох таких випадків масової стрілянини будуть десятки смертей, і люди забудуть про вільне носіння вогнепальної зброї як факт на десятиріччя. Просто тому, що будуть спостерігати похорон за похороном. Це буде нормальним тлом післявоєнного життя», — заявив Портников.

За його словами, повідомлення про масові стрілянини можуть стати регулярними, при цьому такі інциденти не матимуть характеру терористичних атак.

«В тій чи іншій ситуації, буде повідомлено про масову стрілянину і це не було терористичним актом. Чому? Буде дуже багато людей, які прийдуть з фронту, в яких буде важка соціалізація, їм буде складно знаходити себе в суспільстві й це абсолютно нормально для післявоєнного часу», — зазначив Портников.

Він додав, що тривала участь у бойових діях може мати серйозні психологічні наслідки.

«Адже, коли людина воює 7-8 років, чи більше, може бути психологічно травмована, але при цьому знати як володіти зброєю і як її дістати», — пояснив журналіст.

Портников наголосив, що пережиті травми та досвід насильства можуть суттєво вплинути на суспільство після війни, зокрема поставити крапку в дискусіях щодо вільного обігу зброї.

«Такою буде післявоєнна Україна. Після таких 3-5 епізодів масових розстрілів, розмови про носіння вогнепальної зброї у травмованого суспільства закінчаться назавжди. Саме питання життя і смерті поставлять крапку над цими дискусіями», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що 58-річний житель Києва, який влаштував стрілянину на вулиці в Голосіївському районі столиці, підпалив свою квартиру.

Ми раніше інформували, що у Києві за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт.