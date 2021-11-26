Україну почне заливати дощами: у яких регіонах 27 листопада зіпсується погода

Україну почне заливати дощами: у яких регіонах 27 листопада зіпсується погода

Погода в Україні 27 листопада буде доволі теплою.

Погода в Україні в суботу, 27 листопада, буде дощовою, але теплою.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Так, за даними синоптиків, 27 листопада опадів не передбачається лише у Житомирській, Хмельницькій, Одеській областях. На решті території - дощ.

Температура повітря вдень сягне позначок від +4° С до +15° С. Найвищу температуру показуватимуть термометри на Півночі та Криму. Утім, уночі на Сході прогнозують мороз до -3 ° С.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

У Києві протягом дня 27 листопада погода буде теж дощовою. Температура вдень до 8-10°С. Вітер південний, 7-12 м/с.

Укргідрометцентр

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Нагадаємо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.

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