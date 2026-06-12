Україну попередили про загрозу "Орешніка" - джерела

РФ знову погрожує "Орешніком" / © ТСН

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Україні надійшла інформація від партнерів та розвідки про загрозу російського удару ракетою «Орешнік».

Про це повідомили джерела ТСН.

Водночас інформації про те, коли саме може бути завдано удару, наразі немає.

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Офіційних заяв від американської адміністрації чи попереджень від посольства США у Києві на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

«Обов’язково кожного дня, і сьогодні, і наступні дні, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги», — наголосив він.

У Повітряних силах також застерігали про підвищену загрозу протягом доби. За наявною інформацією, російські війська можуть здійснити пуск балістичної ракети середньої дальності «Орешнік».

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«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону „Капустин Яр“. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» — наголосили в ПС.

Російські війська вже використовували ракети «Орешнік» для ударів по території України. Перший зафіксований випадок стався 2024 року, коли було атаковано Дніпро.

Наступний удар відбувся у січні 2026 року по Львівській області. Згодом, у травні того ж року, ракета влучила в район гаражів у Білій Церкві.

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