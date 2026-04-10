Україну посеред квітня накривають потужні снігопади, на заході вдарило -10 морозу (фото, відео)

Замість весняних квітів — заморозки та хуртовини / © Associated Press

В Україні посеред квітня стрімко погіршилася погода. Спочатку західні області накрили дощі, шквальний вітер і град. Згодом негода поширился на інші регіони. За даними синоптиків, значне похолодання може тривати до 10 квітня, а вже від 13 погодні умови почнуть змінюватися.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про погодні капризи у регіонах.

Синоптики впродовж останніх кількох днів попереджали українців, що у багатьох регіонах можуть бути заморозки на поверхні ґрунту та навіть у повітрі. Варто готуватися до холоднечі та опадів. Особливу увагу синоптики звертають на ситуацію на дорогах, закликавши водіїв бути максимально обережними, дотримуватися безпеки під час дорожнього руху, а за можливості — утриматися від поїздок на далекі відстан

Прикарпаття накрив снігопад

На Прикарпатті серед весни випав сніг. Вночі та вранці 8 квітня більшу частину області накрив снігопад. У горах працювала снігоочисна техніка. На гірських перевалах здійснено протиожеледну обробку покриття. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

«Величезний шар снігу після сильного снігопаду вкрив Надвірну, Микуличин та Яремче», — повідимили у Telegram-каналі «Івано-Франківськ 24/7».

На високогір’я Карпат повернулась зимова погода. Стовпчики термометрів опустилися до позначки -10°C. Вітер спостерігався північно-західний, зі швидкістю 5 м/с. З огляду на такі погодні умови, прогулянки у горах чи серйозні походи краще відкласти.

Піп Іван замело снігом

Хмельниччина та Житомирщина

Чималі снігопади накрили Житомирську та Хмельницьку області.

Містянка Анастасія розповіла нам, що від 7 квітня погода у Хмельницькому значно зіпсувалася.

«Стало холодно. Погода досить мінлива — дощ, сніг, потім сонце. І так по колу. Опалення знову подали, хоча від 23 березня вже батареї були холодними», — сказала вона.

Негода у Львові

У Львові землю запорошив сніг та вдарив нічний мороз. У соцмережах користувачі жартують — «нехай краще падає сніг, ніж ворожі ракети».

Сніг у Львові. Фото: t.me/lviving

Сніг у Києві 10 квітня

Сьогодні, 10 квітня, у Києві теж спостерігається мокрий сніг. За прогнозом, стовпчики термометрів у столиці покажуть лише +2°…+5° протягом доби.

За даними «Укргідрометцентру», подальше зниження температури очікуються і 11 квітня — заморозки вже в повітрі до 0-3°. Через це оголошено II рівень небезпечності — помаранчевий. Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

У Харкові розпочався квітневий снігопад

У Харкові вночі 10 квітня розпочався снігопад, який триває досі. Уже зараз сніговим покривом вкрито майже все, окрім проїзних шляхів.

Наразі у Харкові температура повітря становить від 0 до 2 градусів тепла.

Не оминула весняна негода і Херсонщину. Зараз квітне багато плодових дерев — абрикоси, вишні, сливи, у груші та яблуні вже йде відокремлення бутонів. Жителька Дар’ївської громади пані Галина повідомила нам, що 9 квітня майже годину лупила крупа, потім дощ.

«Для нашого регіону це досить дивно. Зазвичай, навесні дмуть вітри. А тут таке. Квітнуть дерева, квіти. Напевно, урожаю фруктів не буде», — зазначила вона.

Синоптики прогнозують, що похолодання втримається у регіоні протягом цього тижня.

Сьогодні, 10 квітня, в Чернігівській області випав сніг, чим здивував місцевих жителів. Відповідні відео ширяться Мережею.

Як зміниться погода найближчим часом

Синоптик Іван Семиліт повідомляв, уже найближчими днями погодна ситуація почне стабілізуватися. Спершу у західних областях, а згодом і по всій країні, переважатиме суха погода без опадів. Це пов’язано з приходом антициклону з південного заходу, який принесе більше сонячних прояснень.

За даними синоптикині Наталки Діденко, погода в Україні наприкінці робочого тижня продовжить перебувати під впливом холодних атмосферних мас і циклонічної діяльності — вночі очікуються заморозки, вдень — дощ.

У суботу, 11 квітня, синоптична ситуація в Україні — без особливих змін.

У неділю, 12 квітня, на Великдень, в Україні практично повсюди періодично дощ, періодично прояснення.

«У великодню ніч +2+5 градусів, ще є ймовірність заморозків (якщо хмарами не прикриє), а вдень 12 квітня потепліє, +7+11, на Лівобережжі +8+14 градусів. Потепління посміливішає від 14-15 квітня», — додала вона.