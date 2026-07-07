Україну разом з потужним циклоном накриває подвійний шквал негоди: в яких містах буде небезпечно (мапа)

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов 8 липня

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Погода в Україні різко зміниться через холодний атмосферний фронт, який принесе рясні зливи, грози та довгоочікувану прохолоду. Синоптики попереджають про штормовий вітер у більшості областей. Якою буде погода в Україні 8 липня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 8 липня холодний атмосферний фронт «прискаче в Україну» та принесе побільше дощів.

«Дощі можуть переходити у сильну зливу, ймовірні град та шквали. На крайньому сході, а в другій половині дня середи в західних областях (окрім Карпат) — без опадів», — прогнозує синоптикиня.

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За словами Діденко, завтра очікується сильний західний вітер із поривами до 15–20 метрів за секунду.

Зокрема, у Києві 8 липня погода буде доволі примхливою: пройдуть дощі з грозами, місцями можлива потужна злива, а картину доповнить штормовий вітер. На спеку в столиці розраховувати не варто — вдень температура опуститься до комфортних +20…+21 градуса.

У регіонах температура повітря буде контрастною: на півдні, сході країни та в Дніпропетровській області ще втримається літнє тепло в межах +25…+29 градусів, тоді як на решті території повітря прогріється лише до +18…+23 градусів.

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

Своєю чергою очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує, що у середу переважатиме нестійка та свіжа погода, окрім того вдень очікуються грозові дощі.

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Температура повітря вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла.

За словами синоптика Віталія Постриганя, у четвер, 9 липня, в Україні стане більш прохолодніше. Така погода буде зумовлена циклоном «Bernadette», який принесе нову хвилю холодного повітря зі Скандинавії. Через це середньодобова температура впаде орієнтовно на 4 градуси: вночі стовпчики термометрів покажуть +9…+14, а вдень повітря прогріється лише до +19…+24. Водночас парасольки навряд чи знадобляться — серйозних опадів на цей день не передбачається.

А ось наприкінці тижня погода знову зміниться. Як зазначає метеоролог, 10–11 липня повернуться короткочасні дощі, подекуди з грозами, проте разом із ними в країну прийде і легке потепління — температура підскочить на кілька градусів.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометцентру, погоду в Україні 8 липня буде зумовлювати активний атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи і буде пов’язаний із циклоном над Балтикою.

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«Він спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі гроз, місцями з градом і шквалами. Тиск інтенсивно падатиме, вологість зазнаватиме коливань. За фронтом надходитиме прохолодніше повітря із заходу, що буде відчутніше, особливо вдень, у західних, Вінницькій та більшості північних областей», — повідомляють синоптики.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, загалом по країні буде хмарно із проясненнями, пройдуть дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів вище нуля, у західних, Вінницькій та більшості північних областей стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +24 градусів тепла.

Погода в Україні 8 липня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку 8 липня

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в середу, 8 липня. Майже по всій країні, прогримлять грози, які подекуди супроводжуватимуться градом і шквалами до 15–20 метрів за секунду.

На Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Сумщині пройдуть потужні зливи, а на заході та півночі країни очікуються сильні пориви вітру. Через такі погодні умови оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, тож можливі збої в роботі комунальників, енергетиків та ускладнення дорожнього руху.

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В більшості областей України 8 липня пройдуть дощі із грозами / © Укргідрометцентр

З 7 по 9 липня майже по всій Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через суху погоду ризик виникнення пожеж у лісах та на відкритій місцевості є максимально високим, тому варто бути дуже обережними з вогнем.

Завдяки дощам небезпека омине лише деякі регіони. Зокрема, протягом усіх трьох днів загрози немає на Закарпатті, Черкащині, Полтавщині та в більшості північних областей. З 8 липня дощовий фронт захистить від пожеж також Волинь, Львівщину та Хмельниччину, а вже 9 липня ситуація стабілізується ще й на Рівненщині, Дніпропетровщині та Харківщині. В усіх інших куточках країни висока пожежна небезпека триватиме до кінця вказаного періоду.

© Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Київській області 8 липня буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями із грозами. Синоптики також попереджають про пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, через що у регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попережають про грози та сильний вітер на Київщині 8 липня / © Укргідрометцентр

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 8 липня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Прибалтикою. Синоптики повідомляють, що упродовж дня буде хмарно із проясненнями, також пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний та дутиме зі швидкістю 9 — 14 м/с також ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень повітря про гріється до +18…+23 градусів тепла.

У Львові температура вночі коливатиметься від +12 до +14 градусів вище нуля, вдень очікується від +20 до +22 градусів тепла.

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Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 8 липня буде хмарно із проясненнями. Вдень пройдуть помірні дощі із грозами. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 9-14 м/с, вдень під час грози місцями ймовірні шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься в межах від +16 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +27 до +32 градусів тепла.

В Одесі стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +19 до +2 градуса тепла, вдень очікується від +28 до +30 градусів вище нуля.

Температура морської води становитиме від +16 до +17 градусів тепла.

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Погода у Харкові

На Харківщині 8 липня буде хмарна погода. Ніч пройде без істотних опадів, вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями значні та з грозами, подекуди із градом. Водночас синоптики попереджають про шквали до 15-20 м/с.

Вітер буде південний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 8 липня очікується хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів.

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Вранці та вдень короткочасний дощ, на правобережжі значний. Водночас синоптики попереджають про грози, а в окремих районах випаде град. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Вранці та вдень під час грози будуть шквали 15-20 м/с

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +14 до +19 градусів тепла;

вдень від +23 до +28 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +17 до +19 градусів тепла;

вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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