"Україну реально бачать членом НАТО": Кулеба розповів, про що говорили за лаштунками саміту НАТО

За лаштунками саміту НАТО йшлося про те, що Україна обов'язково стане членом НАТО, однак поки невідомо, коли саме це станеться.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, настільки від задоволений результатами саміту НАТО у Вільнюсі. Він зазначив, що за лаштунками лідери Альянсу точно бачать Україну у своєму складі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Мене не влаштовує тільки один момент - що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів - або Україну запрошуємо до членства, або запросимо умовно завтра. Але це був саміт, на якому важливо не лише те, що було в тексті, в офіційних рішеннях і заявах, але і те, що було за лаштунками", - сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що цей з'їзд принципово відрізнявся не лише від Бухарестського саміту 2008 року, з яким всі порівнюють Вільнюс, але й навіть з самітом у Мадриді минулого року, коли країни НАТО ухвалили 10-річну концепцію.

"Різниця ця полягала в тому, що ми подолали психологічний бар'єр. Я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО", - сказав Кулеба.

За його словами, Україну чекає "квантовий ривок" у НАТО і відбудеться "значно раніше, ніж нам здається".

"Всі всередині за закритими дверима абсолютно спокійно впевнено кажуть: "Не хвилюйтеся, це питання вирішене, ви будете членом НАТО", - розповів міністр закордонних справ.

Водночас поки партнери України, вважає Кулеба, побоюються надмірної швидкості.

"Вони абсолютно погоджуються з тим, що Україна приїде в пункт призначення і буде членом НАТО. Немає жодних сумніві тепер у цьому. Але в них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію", - пояснив очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що досі немає ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО. Незрозуміло, які вони і ким мають бути сформульовані.

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