Україну розколе синоптична "какофонія": морози до -13 та штормовий вітер

Після відлиги приходить похолодання, і так буде ще не раз, зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

У понеділок, 16 лютого, погода в Україні готує справжнє випробування контрастами. Поки на Заході та Півночі пануватимуть міцні морози, східні та південні регіони опиняться у полоні дощів та аномального тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Температурні гойдалки: від -13 до +10

За словами експертки, найближча ніч продемонструє неймовірний розкид температур. Найхолодніше буде на заході України, де стовпчики термометрів опустилися до -7…-13 градусів.

У північних та центральних областях спостерігається справжня «какофонія»:

  • Житомирщина та Вінниччина: до -12 градусів;

  • Київщина: близько -8 градусів;

  • Черкащина: -7 градусів;

  • Сумщина, Полтавщина, Дніпро: від -1 до +1 градуса.

На Півдні та Сході ніч буде значно теплішою: від -2 до +4 градусів, а в Криму — до +8.

Вдень 16 лютого ситуація залишиться неоднорідною:

  • Захід та Північ: морозно, -5…-10 градусів.

  • Центр: від -2 до +4 градусів.

  • Схід: по-весняному тепло, +3…+8 градусів.

  • Південь: +2…+5, у Криму до +10 градусів.

Опади та штормовий вітер

Найближчої ночі Україну накриє циклон. Очікується мокрий сніг, хуртовини та сильні опади. У південних, східних та більшості центральних областей пройдуть сильні дощі.

Проте вже вдень у понеділок циклон почне залишати територію країни, тож опади практично повсюди припиняться. Головною небезпекою залишиться сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами.

«На дорогах західних, північних областей, а також на Вінниччині та Черкащині — ожеледиця! Готуємо кріплення для черевиків», — застерігає Діденко.

Погода у Києві

У столиці пік негоди припаде на вечір неділі та найближчу ніч: сильний сніг, мокрий сніг та штормовий вітер. Вдень 16 лютого у Києві істотних опадів не передбачається, проте суттєво похолодає — до -6…-9 градусів. На дорогах буде дуже слизько.

Чи повернулися «пікові» морози?

Синоптикиня окремо наголосила, що нинішнє похолодання є логічним після відлиги, але воно не є поверненням до екстремальних температур січня.

«Пік — це вершина, найсильніші морози. Це не означає, що зима завершилася раніше терміну. Після відлиги приходить похолодання, і так буде ще не раз», — резюмувала Наталка Діденко.

Раніше ми писали про те, що у Києві у понеділок, 16 лютого, через негоду оголошено перший рівень небезпеки.

