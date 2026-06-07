ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Україну «розриває» небезпечний удар стихії: синоптики попередили про шквали та грозове нашестя

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Погода в Україні

Погода в Україні / © unsplash.com

В Україні 7 червня, крім східних областей, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в Вінницькій, Житомирській та Київській областях значний дощ.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

У повідомленні вказується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Вітер змінних напрямків, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман.

Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли, якою буде погода влітку 2026 року.

Ми раніше інформували, що чутки про те, що цьогорічне літо в Україні пройде під знаком безперервної екстремальної спеки до +40 градусів, є перебільшенням.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie