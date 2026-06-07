Україну «розриває» небезпечний удар стихії: синоптики попередили про шквали та грозове нашестя

Погода в Україні / © unsplash.com

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В Україні 7 червня, крім східних областей, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; в Вінницькій, Житомирській та Київській областях значний дощ.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

У повідомленні вказується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

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Вітер змінних напрямків, у західних областях північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

Вночі та вранці на Закарпатті місцями туман.

Раніше повідомлялося, що синоптики розповіли, якою буде погода влітку 2026 року.

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Ми раніше інформували, що чутки про те, що цьогорічне літо в Україні пройде під знаком безперервної екстремальної спеки до +40 градусів, є перебільшенням.

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