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Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена

Фото: ТСН.ua

Україні загрожують ворожі безпілотники.

Станом на 00:37 22 березня 2023 року в Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Зокрема, "почервоніли" Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Луганська області та автономна республіка Крим. 

Повідомляється про можливу атаку безпілотниками. 

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Нагадаємо, що на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові

"Ще один повітряний об’єкт на півночі Київської області. Рухається на південь у напрямку Києва", - пишуть моніторингові канали. Наразі ця інформація не перевірена. 

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Дата публікації
Перегляди
6063
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