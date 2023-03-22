Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена

Станом на 00:37 22 березня 2023 року в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Зокрема, "почервоніли" Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Луганська області та автономна республіка Крим.

Повідомляється про можливу атаку безпілотниками.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Нагадаємо, що на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові.

"Ще один повітряний об’єкт на півночі Київської області. Рухається на південь у напрямку Києва", - пишуть моніторингові канали. Наразі ця інформація не перевірена.

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