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Україну сколихнув землетрус: де були поштовхи
Українські сейсмологи зафіксували підземні поштовхи біля узбережжя Криму.
В Україні зафіксували землетрус вранці 24 червня поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму. Сейсмологи оцінили потужність поштовхів у 3,1 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
О 05:53 за київським часом було зареєстровано землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за координатами 44,43° північної широти та 33,41° східної довготи — поблизу узбережжя Криму.
Відповідно до класифікації, цей землетрус належить до категорії невідчутних.
Нагадаємо, вранці 22 червня Крим сколихнула серія з чотирьох землетрусів магнітудою від 3,3 до 3,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентри поштовхів зафіксували у Чорному морі неподалік Севастополя. Місцеві жителі повідомляли про паніку та відчутні коливання, від яких хиталися стіни будинків.