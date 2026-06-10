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Україну сколихнув землетрус: де сталися підземні поштовхи
У Чернівецькій області 9 червня зафіксували землетрус. Поштовхт належить до категорії невідчутних.
У Чернівецькій області 9 червня зареєстрували землетрус магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися о 13:29:53.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр розташовувався на координатах 48,63 градуса північної широти та 27,36 градуса східної довготи. Осередок залягав на глибині 7 кілометрів.
Фахівці зазначили, що за класифікацією землетрусів ці сейсмічні поштовхи належить до невідчутних.
Землетруси в Україні — останні новини
Нагадаємо, 31 травня 2026 року в районі Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера. Згодом в середу, 3 червня, підземні поштовхи магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера зафіксували на Івано-Франківщині.
Зазначимо, що Україні є кілька сейсмічно активних зон, проте найбільшу небезпеку становить зона Вранча в Румунії. За словами наукового співробітника Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Дмитра Гриня, більшість землетрусів, які відчуваються в Україні, походять саме звідти. Потужні поштовхи можуть досягати Києва за кілька хвилин.