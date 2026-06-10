Україну сколихнув землетрус: де сталися підземні поштовхи

Землетрус / © cxid.info

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У Чернівецькій області 9 червня зареєстрували землетрус магнітудою 1,5 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися о 13:29:53.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр розташовувався на координатах 48,63 градуса північної широти та 27,36 градуса східної довготи. Осередок залягав на глибині 7 кілометрів.

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Фахівці зазначили, що за класифікацією землетрусів ці сейсмічні поштовхи належить до невідчутних.

Землетрус в Україні / © Головний центр спеціального контролю

Землетруси в Україні — останні новини

Нагадаємо, 31 травня 2026 року в районі Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера. Згодом в середу, 3 червня, підземні поштовхи магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера зафіксували на Івано-Франківщині.

Зазначимо, що Україні є кілька сейсмічно активних зон, проте найбільшу небезпеку становить зона Вранча в Румунії. За словами наукового співробітника Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Дмитра Гриня, більшість землетрусів, які відчуваються в Україні, походять саме звідти. Потужні поштовхи можуть досягати Києва за кілька хвилин.

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