Україну сколихнув землетрус: де зафіксовано підземні поштовхи
Землетрус зафіксували вранці 8 травня поблизу Виноградова на Закарпатті.
У Закарпатській області в п’ятницю, 8 травня, зафіксували землетрус магнітудою 2,0. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу міста Виноградів на глибині 3 кілометри.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
За даними фахівців, землетрус стався о 09:47 за київським часом. Координати епіцентру — 48,18 північної широти та 23,08 східної довготи.
У центрі спеціального контролю зазначили, що за класифікацією землетрусів цей підземний поштовх належить до невідчутних
Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що в районі селища Воловець на Закарпатті розгорілася масштабна лісова пожежа. За даними ДП «Ліси України» пожежу вдалося ліквідувати після понад двох діб боротьби з вогнем.