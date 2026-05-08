Україну сколихнув землетрус: де зафіксовано підземні поштовхи

Землетрус зафіксували вранці 8 травня поблизу Виноградова на Закарпатті.

Софія Бригадир
Землетрус

Землетрус / © Associated Press

У Закарпатській області в п’ятницю, 8 травня, зафіксували землетрус магнітудою 2,0. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу міста Виноградів на глибині 3 кілометри.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус стався о 09:47 за київським часом. Координати епіцентру — 48,18 північної широти та 23,08 східної довготи.

У центрі спеціального контролю зазначили, що за класифікацією землетрусів цей підземний поштовх належить до невідчутних

Землетрус на Закарпатті / © Головний центр спеціального контролю

Землетрус на Закарпатті / © Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що в районі селища Воловець на Закарпатті розгорілася масштабна лісова пожежа. За даними ДП «Ліси України» пожежу вдалося ліквідувати після понад двох діб боротьби з вогнем.

