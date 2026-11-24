Землетрус. / © Associated Press

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У ніч проти вівторка, 24 листопада, в Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи сталися у Чернівецькій області.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

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За даними фахівців, землетрус зареєстрували невдовзі після опівночі — о 00:09. Його магнітуда становила 1,4.

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«24 листопада 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у Чернівецькій області магнітудою 1,4», — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Землетрус в Україні 24 листопада 2026.

Нагадаємо, вночі 18 листопада у Румунії стався потужний землетрус. За різними оцінками, його магнітуда сягнула від 5,3 до 6,5. Підземні поштовхи відчули також у низці регіонів України. Зокрема, Київської, Одеської, Вінницької, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Окрім того, румунський землетрус докотився до української АЕС. «Енергоатом» повідомив, що сейсмічні хвилі дійшли й до майданчика Південноукраїнської атомної електростанції. За даними фахівців, сейсмічний вплив становив лише 1–2 бали.

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