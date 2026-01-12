- Дата публікації
Україну скують морози до -18: прогноз погоди на 13 січня
Найближчої ночі передбачається температура -12…-18 градусів.
У вівторок, 13 січня, в Україні триматиметься морозна погода. Найближчої ночі буде найхолодніше у північних областях, -15-20 градусів, на решті території -10-14 градусів, на півдні та на Закарпатті -6-12 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, на північі очікується -10-14 градусів, на решті території -6-9 градусів. На дорогах — ожеледиця.
«Сніг пройде завтра у західних областях України, у більшості областей — без істотних опадів, антициклонічний характер погоди», -зазначила вона.
У Києві 13 січня прогнозується сніг. Уночі до -18 градусів, а вдень -12 градусів.
За прогнозом Діденко, трохи тепліше буде 15-16 січня, а потім знову холодно.
Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.
За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.