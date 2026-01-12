Україну скують морози до -18: прогноз погоди на 13 січня

Країну накрила хвиля затяжних морозів / © Associated Press

У вівторок, 13 січня, в Україні триматиметься морозна погода. Найближчої ночі буде найхолодніше у північних областях, -15-20 градусів, на решті території -10-14 градусів, на півдні та на Закарпатті -6-12 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, на північі очікується -10-14 градусів, на решті території -6-9 градусів. На дорогах — ожеледиця.

«Сніг пройде завтра у західних областях України, у більшості областей — без істотних опадів, антициклонічний характер погоди», -зазначила вона.

У Києві 13 січня прогнозується сніг. Уночі до -18 градусів, а вдень -12 градусів.

За прогнозом Діденко, трохи тепліше буде 15-16 січня, а потім знову холодно.

Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.

За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.