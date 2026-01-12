ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Україну скують морози до -18: прогноз погоди на 13 січня

Найближчої ночі передбачається температура -12…-18 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Країну накрила хвиля затяжних морозів

Країну накрила хвиля затяжних морозів / © Associated Press

У вівторок, 13 січня, в Україні триматиметься морозна погода. Найближчої ночі буде найхолодніше у північних областях, -15-20 градусів, на решті території -10-14 градусів, на півдні та на Закарпатті -6-12 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, на північі очікується -10-14 градусів, на решті території -6-9 градусів. На дорогах — ожеледиця.

«Сніг пройде завтра у західних областях України, у більшості областей — без істотних опадів, антициклонічний характер погоди», -зазначила вона.

У Києві 13 січня прогнозується сніг. Уночі до -18 градусів, а вдень -12 градусів.

За прогнозом Діденко, трохи тепліше буде 15-16 січня, а потім знову холодно.

Нагадаємо, Україну накрили снігопади, а потім прийшли сильні морози — в низці областей було -20 градусів.

За даними «Укргідрометцентру», морозна хвиля, яка розпочалася, протримається принаймні до 14−15 січня.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie