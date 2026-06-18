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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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53
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4 хв

Україну слідом за спекою накриває небезпечний удар стихії: які області накриє

Атмосферний фронт та поле підвищеного тиску принесуть до України неоднорідну погоду 19 червня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

У п’ятницю, 19 червня, в Україні буде тепла погода, хоча в деяких регіонах усе ще можливі невеликі літні дощі. Водночас синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку, тому відпочивальникам варто бути дуже обережними з вогнем.

Детальніше — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що більшу частину України зараз охопив циклон із північного сходу. Він приніс у наші регіони прохолодне повітря з північних широт, через що погода стала мінливою та подекуди пройшли короткочасні грозові дощі.

Проте вже завтра, 19 червня, очікується сонячний та переважно сухий день, а стовпчики термометрів поповзуть угору. Вночі температура становитиме від +11 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру, 19 червня погоду в Україні зумовлюватиме поле слабко підвищеного тиску, що поширюватиметься із Західної Європи, тиск дещо зростатиме, лише на погоду південно-східної частини ще впливатиме атмосферний фронт.

«На висотах над нашою територією все ще розташовується прохолодна волога повітряна маса з північних широт. За такої ситуації на більшій частині території опадів не чекаємо, лише на південному сході, а вдень і в більшості західних та північних областей місцями розраховуємо на невеликий короткочасний дощ. Температура дещо підвищуватиметься, відчутніше вдень», — повідомляють синоптики.

Загалом по країні очікується мінлива хмарність. У південно-східній частині, вдень і в більшості західних та північних областей місцями пройдуть невеликі дощі. На решті території України буде сухо.

Вітер дутиме північно-західний, на півдні та південному сході країни північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, на узбережжі морів очікується до +19. Вдень повітря прогріється до +27 градусів тепла.

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про пожежну небезпеку

Метеорологи застерігають, що з 19 по 21 червня надзвичайна пожежна небезпека охопить Сумську, Миколаївську, Запорізьку області та Крим. Трохи пізніше, 20 і 21 червня, до цього переліку приєднаються також Рівненщина, Львівщина, Тернопільщина, Житомирщина, Кіровоградщина та Одещина.

У цих регіонах через суху й спекотну погоду вогонь може спалахнути від найменшої іскри, тому варто бути дуже обережними з багаттям.

Українців попереджають про пожежну небезпеку 19 червня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про пожежну небезпеку 19 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 19 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується від +13 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +25…+27 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 19 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив атмосферних фронтів з північного заходу.

Синоптики прогнозують в регіоні хмарність із проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вранці та вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями із грозами. Також вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25…+27 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 19 червня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер буде північно-західний, у другій половині дня південно-західний, та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +18 до +19 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 19 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями пройуть невеликі короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області 19 червня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +11 до +16 градусів тепла;

  • вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +13 до +15 градусів тепла;

  • вдень від +23 до +25 градусів тепла.

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