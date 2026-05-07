Україну накриють дощі та грози: синоптикиня повідомила, коли зіпсується погода

У п’ятницю, 8 травня, в Україні очікуються дощі та навіть грози. Опади у західних регіонах зумовить атмосферний фронт.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Окрім того, у другій половині дня і ввечері локальні дощі досягнуть Вінницької, Житомирської та Київської областей. На решті території України втримається суха погода.

У західних областях температура повітря опуститься до +16-18°, лише місцями буде 21° тепла. Водночас на сході тримається спека — у регіонах пригріє до +25-28°. На решті території країни протягом дня очікується від 22° до 26° тепла.

Погода в Києві

«У Києві близькість холодного атмосферного фронту знизить завтра температуру повітря, проте до комфортних значень», — розповіла синоптикиня.

Протягом дня у столиці очікується 23-24° тепла. Окрім того, можливі опади — дощ з грозою ймовірні в другій половині дня.

Нагадаємо, синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха повідомила, що погода в Україні почне суттєво змінюватися — очікується похолодання, а також дощі і грози. Причиною теплої погоди, яка накрила країну, стало поєднання поля високого атмосферного тиску та теплої повітряної маси з Балкан і Центральної Європи.

