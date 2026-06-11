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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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87
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Україну в розпал літа накриє сильне похолодання та негода: де найбільше вируватиме

12 червня холодний атмосферний фронт зіпсує погоду в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Зі спекою Україну накриває небезпечний удар стихії

Зі спекою Україну накриває небезпечний удар стихії / © unsplash.com

У п’ятницю, 12 червня, в Україні можна спостерігати розкішний спектр метеорологічних явищ.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Буде і гроза, і шквал, і часом сильні зливи, і спека до +30, і похолодання до +12, і штормові пориви вітру, і навіть град», — зазначила вона.

За її даними, атмосферний фронт йтиме із заходу, тому вже 12 червня у західних областях похолоднішає до +11+15 градусів.

«Часом дощі можуть перейти у сильну зливу. Висока ймовірність гроз. Контраст температурний очікується значним: від +11+15 градусів на заході до +27+30 градусів на сході. Загалом, у більшості областей України протягом дня +24+28 градусів», — додала вона.

Погода у Києві 12 червня

У Києві 12 червня — дощ, гроза та ливні. Температура повітря вдень у столиці близько +24 градусів.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що вже найближчими днями в Україні очікується помітне погіршення погодних умов. Літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами та місцями градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7 °C.

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Дата публікації
Кількість переглядів
87
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