Україну в розпал спеки накриє нашестя негоди: синоптики попередили про небезпечний удар стихії

Цієї п’ятниці погода в Україні буде дуже різною: в одних регіонах ще триватиме спека, а в інших стане прохолодніше. Детальніше про погоду в Україні 8 травня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 8 травня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози у західних областях. У другій половині дня та ввечері невеликі дощі також пройдуть у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, на решті території країни буде сухо.

Водночас Діденко наголошує, що температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня від +18 до +21 градусів тепла, а подекуди стовпчики термометрів опустяться до +16…+18 градусів тепла.

«Найтеплішими чи найспекотнішими очікуються східні області, +25+28 градусів. На решті території протягом дня п’ятниці +22+26 градусів», — повідомляє Діденко.

Очільниця відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру» Наталія Птуха зазначає, що причиною теплої погоди в Україні цими днями стало поєднання поля високого атмосферного тиску та теплої повітряної маси з Балкан і Центральної Європи.

Однак Птуха зазначає, що вже найближчими днями погодна ситуація зміниться.

«Починаючи від 8–9 травня опади охоплять більшість регіонів, а температура знизиться до більш комфортних +16…+24°C», — повідомила очільниця відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру».

В Українському гідрометцентрі прогнозують 8 травня хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Там повідомляють, що у західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях пройдуть короткочасні дощі із грозами, на решті території буде сухо.

Вітер дутиме південно-західний, у західних областях — північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, у більшості південних та центральних областей стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +12 градусів вище нуля. Вдень повітря прогріється до комфортних +20…+25 градусів тепла, на сході країни очікується до +28, у західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20 градусів тепла.

Погода в Україні 8 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що у західних, Житомирській та Вінницькій областях буде гроза. В цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Українців попереджають про грози 8 травня / © Укргідрометцентр

Також у більшості інших регіонів ситуація буде протилежна: через суху погоду зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Винятком стануть лише Крим та кілька західних областей, де ризик займання в лісах буде дещо меншим.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 8 травня / © Укргідрометцентр

Окрім того, протягом 8–11 травня на півночі країни продовжує розвиватися весняне водопілля. На Десні, нижче села Макошине, рівень води щодня зростатиме на пару сантиметрів. Це призведе до затоплення територій міського пляжу «Золотий берег» у Чернігові, хоча серйозної загрози це не несе.

А от у Новгород-Сіверському та Корюківському районах ситуація з паводками складніша — там і надалі буде порушене транспортне сполучення між населеними пунктами.

Синоптики попереджають про весняне водопілля на Десні / © Укргідрометцентр

