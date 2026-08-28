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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4036
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1 хв

Україну від самого ранку масовано атакують реактивні дрони: є загроза для Києва, що і де летить (мапа)

Росіяни зрання випустили реактивні дроні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ продовжує терор

РФ продовжує терор / © Associated Press

У Києві від самого ранку вдруге лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КОВА.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — йдеться у повідомленні.

Що зараз у небі

на півдні та заході Харківщини, курс на Полтавщину
на сході Одещини, на північно-західний напрямок
на півночі від Миколаєва, курс на захід
на заході від Чернігова, курс на південь

Нагадаємо, протягом 27 серпня Росія атакувала Україну близько 140 ударними безпілотниками. Понад 100 із них були реактивними, а більшість дронів противник спрямував у бік Києва. За цей час Сили протиповітряної оборони збили або подавили близько 120 ударних БпЛА.

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