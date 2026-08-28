Україну від самого ранку масовано атакують реактивні дрони: є загроза для Києва, що і де летить (мапа)

РФ продовжує терор / © Associated Press

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У Києві від самого ранку вдруге лунає повітряна тривога.

Про це повідомили в КОВА.

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«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — йдеться у повідомленні.

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Що зараз у небі

на півдні та заході Харківщини, курс на Полтавщину

на сході Одещини, на північно-західний напрямок

на півночі від Миколаєва, курс на захід

на заході від Чернігова, курс на південь

Нагадаємо, протягом 27 серпня Росія атакувала Україну близько 140 ударними безпілотниками. Понад 100 із них були реактивними, а більшість дронів противник спрямував у бік Києва. За цей час Сили протиповітряної оборони збили або подавили близько 120 ударних БпЛА.

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