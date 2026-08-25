Україну вкупі з циклоном накриває небезпека: синоптики забили тривогу та назвали "червоні" міста та дати (мапа)

Фото ілюстративне / © ТСН

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У середу, 26 серпня в Україні буде мінлива та хмарна погода із локальними грозовими дощами у центральних, південних та західних областях, тоді як на північному сході утримуватиметься суха погода.

Детальний прогноз погоди в Україні на 26 серпня дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, 26 серпня в країні очікується мінлива хмарність. Нестійку погоду із помірними, а місцями й значними дощами з грозами принесе атмосферний фронт балканського циклону.

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Опади пройдуть у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, більшості південних областей та на півдні Київщини. На решті території завдяки антициклону зі Скандинавії буде сухо.

Північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с принесе прохолоду, яка найсильніше відчуватиметься вночі на півночі. Температура повітря вночі становитиме від +14 до +19 градусів тепла (у північних областях +8…+13), а вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26 градусів тепла, лише на південному сході втримається спека до +25…+30 градусів тепла.

Погода в Україні 26 серпня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про високий ризик виникнення пожеж, який охопить майже всю територію України. Загрози не буде лише у таких регіонах:

26-27 липня безпечніше буде на заході країни (у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях), а також у Черкаській та Кіровоградській;

27 липня до переліку безпечних областей приєднається Одеська.

Синоптики попереджають про високий ризик виникнення пожеж / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про високий ризик виникнення пожеж / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 26 серпня буде хмарно й з проясненнями. Синоптики опадів не передбачають, лише на півдні області вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами.

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Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 26 серпня погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного сходу, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Загалом у регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть невеликі, вдень помірні й короткочасні дощі. Подекуди очікуються грози.

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Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 26 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень у південній половині області місцями очікується невеликий дощ, на решті території — без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Харкові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +25…+27 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 26 серпня буде мінлива хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень місцями області пройдуть короткочасні дощі із грозами.

Вітер буде південний з переходом вдень на північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12, вдень на заході області ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень від + 24 до +29 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 26 серпня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вночі місцями буде невеликий дощ, а вдень можливий помірний та з грозами. Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

На автошляхах області вночі та вранці буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км. В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +22 до +23 градусів тепла.

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