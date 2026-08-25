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Україну вкупі з циклоном накриває небезпека: синоптики забили тривогу та назвали "червоні" міста та дати (мапа)
У середу балканський циклон зумовить нестійку погоду із зливами у кількох регіонах, поки на решті території пануватиме антициклон.
У середу, 26 серпня в Україні буде мінлива та хмарна погода із локальними грозовими дощами у центральних, південних та західних областях, тоді як на північному сході утримуватиметься суха погода.
Детальний прогноз погоди в Україні на 26 серпня дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
За прогнозом Укргідрометцентру, 26 серпня в країні очікується мінлива хмарність. Нестійку погоду із помірними, а місцями й значними дощами з грозами принесе атмосферний фронт балканського циклону.
Опади пройдуть у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, більшості південних областей та на півдні Київщини. На решті території завдяки антициклону зі Скандинавії буде сухо.
Північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с принесе прохолоду, яка найсильніше відчуватиметься вночі на півночі. Температура повітря вночі становитиме від +14 до +19 градусів тепла (у північних областях +8…+13), а вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26 градусів тепла, лише на південному сході втримається спека до +25…+30 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про високий ризик виникнення пожеж, який охопить майже всю територію України. Загрози не буде лише у таких регіонах:
26-27 липня безпечніше буде на заході країни (у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях), а також у Черкаській та Кіровоградській;
27 липня до переліку безпечних областей приєднається Одеська.
Погода у Києві
На Київщині та у місті Києві 26 серпня буде хмарно й з проясненнями. Синоптики опадів не передбачають, лише на півдні області вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами.
Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.
Погода у Львові
На Львівщині 26 серпня погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів із південного сходу, повідомляють в обласному гідрометцентрі.
Загалом у регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть невеликі, вдень помірні й короткочасні дощі. Подекуди очікуються грози.
Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.
У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів тепла.
Погода у Харкові
На Харківщині 26 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень у південній половині області місцями очікується невеликий дощ, на решті території — без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.
У місті Харкові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +25…+27 градусів тепла.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 26 серпня буде мінлива хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень місцями області пройдуть короткочасні дощі із грозами.
Вітер буде південний з переходом вдень на північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12, вдень на заході області ймовірні пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься:
вночі від +13 до +18 градусів тепла;
вдень від + 24 до +29 градусів тепла.
У місті Дніпро очікується:
вночі від +14 до +16 градусів тепла;
вдень від +26 до +28 градусів тепла.
Погода в Одесі
На Одещині 26 серпня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вночі місцями буде невеликий дощ, а вдень можливий помірний та з грозами. Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.
На автошляхах області вночі та вранці буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км. В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.
Температура морської води становитиме від +22 до +23 градусів тепла.
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