Україну вже накривають дощ зі снігом: синоптики попередили про нашестя потужних циклонів (мапа)

Фото ілюстративне / © ТСН

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Найближчими днями в Україні утримається похмура та волога осіння погода із дощами й подекуди мокрим снігом.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що найближчими днями в Україні буде волога та хмарна погода.

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«У нашому регіоні продовжує домінувати циклонічна система, яка простягається смугою від Туреччина до України. Саме по цьому маршруту у найближчі дні атмосфера продовжить генерувати один за одним активні заряджені вологою циклони. Тому погода буде по-осінньому волога та переважно хмарна», — прогнозує синоптик.

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За словами Віталія Постриганя, 16 жовтня циклон принесе до України дощі різної інтенсивності, особливо рясні на Лівобережжі нашої держави.

«У суботу, 17 жовтня, поки наступний південний вихор готуватиметься вийти з Чорного моря інтенсивність опадів у нашому регіоні зменшиться. Але, подекуди формуватимуться тумани. Температура вночі 6-11º, вдень 11-16º», — повідомляє Постригань.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у п’ятницю погоду в більшості областей визначатиме південний циклон із центром над Азовським морем. Синоптики зазначають, що його вплив найсильніше відчують мешканці Лівобережжя, тоді як на північний захід пошириться смуга підвищеного тиску.

Через суцільну хмарність ніч буде відносно теплою, а вдень утримуватиметься помірна температура, із найвищими показниками на сході та південному сході.

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В Україні очікується хмарна погода з помірними дощами, які вночі на Лівобережжі місцями будуть сильні, а в Карпатах переходитимуть у мокрий сніг. Удень на півдні опади припиняться. Вітер буде північним (на сході — східним) та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

У денні години температура повітря становитиме від +8 до +13 градусів тепла, на Лівобережжі буде тепліше: від +13 до +18 градусів тепла удень. У Карпатах термометри покажуть близько +1…+6 градусів тепла вдень.

Погода в Україні 16 жовтня / © Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про стихійні гідрологічні явища: з 16 по 30 жовтня на більшості річок Заходу України, зокрема в басейнах Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип’яті та Тиси, очікується падіння рівня води до рекордних мінімумів.

На багатьох ділянках спостерігатиметься критичне маловоддя, заростання русел, а на окремих малих річках можливе повне припинення стоку.

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Тому, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Закарпатських областях синоптики оголошено третій, коричневий рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про стихійні гідрологічні явища у кількох областях України / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 16 жовтня.

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