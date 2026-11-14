ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
2 хв

Україну вже накриває "зима": де вдарять морози, а куди суне небезпечна стихія — детальний прогноз

У суботу та неділю погоду в Україні визначатиме антициклон, який принесе прохолоду та дощі.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 листопада

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 листопада / © unsplash.com

До України 14–15 листопада прийде похолодання до +4…+8 градусів тепла вдень, проте більшу частину країни охопить антициклон без істотних опадів і з ранковими туманами.

За прогнозом української синоптикині Наталки Діденко, у суботу та неділю погоду в Україні визначатиме антициклон, тому суттєвих опадів не буде — дощі пройдуть лише 14 листопада на сході та в Криму.

Діденко зазначає, що замість опадів посилиться вологість і з’являться тумани, через що водіям варто бути обережнішими на дорогах через погіршення видимості. Після недавнього тепла більшість областей охопить похолодання, яке вже відчули жителі західних регіонів на заході: вдень очікується від +4 до +8 градусів, і тільки в суботу на сході та південному сході утримається +10…+14 градусів.

Синоптикиня зазначає, що прохолодна погода триватиме й надалі, а наступне потепління очікується приблизно у середу, 18 листопада.

Як повідомляє керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, в ніч на суботу 14 листопада, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який зумовить невеликі дощі.

«Вітер зміниться на північно-західний, розпочнеться зміна повітряної маси на більш холодну з Балтики. Вдень суботи, на фоні стрімкого зростання атмосферного тиску, на понад 10 одиниць, опади поступово припиняться, вітер стихне. Посилиться вплив антициклону з Європи», — прогнозує Постригань.

Температура повітря впродовж доби прогнозується не вище +2…+7 градусів тепла. Синоптик також зауважує, що у період з 15-17 листопада антициклон продовжить визначати погоду у нашому регіоні, тому істотні опади малоймовірні. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 градусів морозу до +1 градуса тепла, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 14 листопада буде хмарно з проясненнями.

«Вночі в Україні, крім заходу, помірні дощі; вдень без опадів, лише на крайньому півдні та південному сході країни невеликі дощі», — повідомляють синоптики.

Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, вночі місцями ймовірні пориви до 15-18 м/с.

Температура вдень у західних та північних областях становитиме від 0 до +6 тепла, на решті території буде від +3 до +8 градусів тепла, на сході та південному сході країни очікується від +7 до +12 градусів вище нуля.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 14 листопада.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie