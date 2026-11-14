Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 листопада / © unsplash.com

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До України 14–15 листопада прийде похолодання до +4…+8 градусів тепла вдень, проте більшу частину країни охопить антициклон без істотних опадів і з ранковими туманами.

За прогнозом української синоптикині Наталки Діденко, у суботу та неділю погоду в Україні визначатиме антициклон, тому суттєвих опадів не буде — дощі пройдуть лише 14 листопада на сході та в Криму.

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Діденко зазначає, що замість опадів посилиться вологість і з’являться тумани, через що водіям варто бути обережнішими на дорогах через погіршення видимості. Після недавнього тепла більшість областей охопить похолодання, яке вже відчули жителі західних регіонів на заході: вдень очікується від +4 до +8 градусів, і тільки в суботу на сході та південному сході утримається +10…+14 градусів.

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Синоптикиня зазначає, що прохолодна погода триватиме й надалі, а наступне потепління очікується приблизно у середу, 18 листопада.

Як повідомляє керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, в ніч на суботу 14 листопада, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який зумовить невеликі дощі.

«Вітер зміниться на північно-західний, розпочнеться зміна повітряної маси на більш холодну з Балтики. Вдень суботи, на фоні стрімкого зростання атмосферного тиску, на понад 10 одиниць, опади поступово припиняться, вітер стихне. Посилиться вплив антициклону з Європи», — прогнозує Постригань.

Температура повітря впродовж доби прогнозується не вище +2…+7 градусів тепла. Синоптик також зауважує, що у період з 15-17 листопада антициклон продовжить визначати погоду у нашому регіоні, тому істотні опади малоймовірні. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 градусів морозу до +1 градуса тепла, вдень очікується від +3 до +8 градусів тепла.

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Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 14 листопада буде хмарно з проясненнями.

«Вночі в Україні, крім заходу, помірні дощі; вдень без опадів, лише на крайньому півдні та південному сході країни невеликі дощі», — повідомляють синоптики.

Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, вночі місцями ймовірні пориви до 15-18 м/с.

Температура вдень у західних та північних областях становитиме від 0 до +6 тепла, на решті території буде від +3 до +8 градусів тепла, на сході та південному сході країни очікується від +7 до +12 градусів вище нуля.

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Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 14 листопада.

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