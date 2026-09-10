Україну вже скоро накриє сильне похолодання: синоптики назвали точні дати і де "розгуляється" першим (мапа)

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

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У п’ятницю, 11 вересня, атмосферний фронт принесе до України відчутне похолодання та дощі, однак на півдні та сході все ще утримається спека.

Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що найхолодніше 11 вересня буде у західних областях, де упродовж дня максимальна температура повітря становитиме від +15 до +19 градусів тепла.

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«Повітря стане свіжішим також у північних областях України, це Житомирщина Київщина Чернігівщина Сумщина, захопить похолодання ще Харківщину, Полтавщину та Вінниччину. У цих регіонах максимальна температура повітря коливатиметься від +19 до +23 тепла», — прогнозує синоптикиня.

За словами Діденко, на решті території країни (південь та схід, а також на Дніпропетровщині) втримається висока температура повітря: вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

Водночас синоптикиня попереджає про наближення холодного атмосферного фронту. Завтра, 11 вересня, захід України накриють дощі, а в суботу опади дійдуть до північних і деяких центральних областей.

У Києві ж п’ятниця буде комфортною очікується близько +23 градусів тепла і без істотних опадів.

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Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

За словами керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, завтра захід і північ відчують атлантичне похолодання із температурою повітря від +15 до +20 градусів тепла.

«До Черкащини цей же малоактивний холодний атмосферний фронт підійде у ніч на 11 вересня. Якраз він зумовить невеликі дощі, а повітря відчутно посвіжішає. Тож, у п’ятницю переважатиме сонячна та суха погода, літня спека поступиться місцем комфортному вересневому теплу — з денними +21 до +26 градусів тепла», — зазначає синоптик.

Постригань прогнозує, що у суботу, 12 вересня, через циклон із Балкан очікується нестійка погода з дощами та грозами, за температури вдень +20…25 градусів вище нуля.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 11 вересня, атмосферний фронт принесе дощі й грози: уночі — на північний схід, Київщину та Черкащину, а вдень — на Харківщину й у більшість західних областей (на Закарпатті та Прикарпатті очікуються сильні зливи).

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За прогнозом синоптиків, на решті території утримається суха погода. Вітер буде північно-західний, помірний (5–10 м/с). Ночі будуть прохолодними: очікується від +10 до +15 градусів тепла (на узбережжі морів до +19), а вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів вище нуля. На півдні та південному сході очікується до +26…+31 градуса вище нуля.

Погода в Україні 11 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 11 вересня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, лише на півдні області вночі пройдуть короткочасні дощі.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 11 вересня буде мінлива хмарність. Якщо ніч пройде без істотних опадів, то вдень очікуються короткочасні дощі. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, синоптики попереджають про погіршення видимості до 500 — 1000 м. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 11 вересня буде ясно та без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +9 до +14 градусів тепла;

вдень від +24 до +29 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +12 до +14 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 11 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 6-11 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, місцями очікується до +10, вдень повітря прогріється до позначок +24…+29 градусів тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла.

Температура морської води становитиме +20…+21 градус тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 11 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, проте вранці та вдень місцями будуть невеликі дощі, подекуди із грозами. Вітер вночі буде південно-західний, вдень — північно-західний та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.

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