Фото ілюстративне / © unsplash.com

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У п’ятницю, 27 листопада, синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть одразу два різні баричні утворення.

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі. За даними синоптиків, потужний антициклон із центром над півднем Скандинавії зумовить стрімке зростання атмосферного тиску та принесе холодну повітряну масу з півночі й північного сходу. Водночас із південного напрямку на територію країни поширюватиметься вологіше та тепліше повітря, пов’язане з атмосферним фронтом і циклоном над Італією.

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Упродовж доби очікується хмарна погода з проясненнями. Більшість областей накриють помірний сніг та мокрий сніг, на Прикарпатті випаде значний сніг, а в південних регіонах та на Закарпатті опади переходитимуть у дощ. Без істотних опадів залишиться лише північна та північно-східна частини держави.

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Синоптики попереджають: водіям і пішоходам слід зважати на ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледицю на автошляхах.

Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Вдень температура коливатиметься від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла. Тепліше буде на Закарпатті та півдні країни, де впродовж доби повітря прогріється до +2…+8 градусів вище нуля.

Погода в Україні 27 листопада / © Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають: вдень 27 та вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значний сніг, приріст снігового покриву 8-20 см, а на дорогах ожеледиця. У зв’язку із такими погодними умовами, в цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у кількох областях України 27-28 листопада / © Укргідрометцентр

Синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 27 листопада.

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