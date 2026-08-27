Україну з похолоданням та дощами накриває небезпека: синоптики попередил про удар висотного циклону (мапа)

Фото ілюстративне / © ТСН

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Найближчими днями в Україні очікується зміна погодних умов із дощами та грозами, проте наприкінці тижня антициклон знову принесе сонячну й теплу погоду.

Зокрема, про зміну погоди повідомляє очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, 27 серпня, через вплив висотного циклону збережеться дощова погода із грозами, а денна температура становитиме +18…+23 градуси тепла. Поліпшення синоптичної ситуації очікується вдень 28 серпня: антициклон «Steffen» поверне сонячну та суху погоду з потеплінням до +22…+27 градусів тепла.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду по країні 27 серпня.

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«В Україні, крім північної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с2, — повідомляють синоптики.

Температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26 градусів тепла.

Погода в Україні 27 серпня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи нагадують, що в багатьох областях країни 27 серпня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 27 серпня.

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