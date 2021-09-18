Україну заливатиме дощами й похолодає: прогноз погоди на 19 вересня

Найпрохолодніше буде в західних та північних областях.
У неділю, 19 вересня, в Україні буде хмарно, дощитиме, температура відчутно знизиться.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
У західних, Вінницькій та Житомирській областях часом дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-10°, вдень 7-12°, на Закарпатті до 16°.
Вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях помірний, місцями значний дощ. На решті території вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, у південній та східній частинах країни 19-24°.
У Київській області вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.
Уже 20 вересня в Україні очікується зниження температури на 3-5°.