Україну заливатиме дощами й похолодає: прогноз погоди на 19 вересня

Найпрохолодніше буде в західних та північних областях.

У неділю, 19 вересня, в Україні буде хмарно, дощитиме, температура відчутно знизиться.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях часом дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-10°, вдень 7-12°, на Закарпатті до 16°.

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Вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях помірний, місцями значний дощ. На решті території вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, у південній та східній частинах країни 19-24°.

У Київській області вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.

Прогноз погоди в Україні на 19 вересня 2021 року / Укргідрометцентр

Уже 20 вересня в Україні очікується зниження температури на 3-5°.

Погода в Україні: країна опиниться у полоні дощів - їх слід очікувати майже у всіх областях

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