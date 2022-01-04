Україну заллє дощами, але не всюди: прогноз погоди на вівторок, 4 січня

Україну заллє дощами, але не всюди: прогноз погоди на вівторок, 4 січня

Очікується плюсова температура.

У вівторок, 4 січня, майже всю територію України заллє дощами. Опадів не прогнозують тільки у Житомирі, Києві, Чернігові та Сумах.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На заході країни - сильний дощ. Температура повітря +4 +7 градусів вдень, вночі +2 +4 градуси. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях у вівторок буде трохи тепліше. Вдень +6 +8 градусів, вночі +3 +5. Дощ. Вітер західного спрямування, 7-12 м/с.

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На сході України +3 +5 градусів вдень, 0 -2 градуси вночі. Також дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

У північних областях +4 +6 градусів вдень, вночі 0 -4 градуси. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

У Києві 4 січня також без дощу. Вдень прогнозують +5 +7 градусів, вночі +2 +4. Вітер західний, 7-12 м/с.

Відзначимо, що синоптики оголосили штормове попередження через сніголавинну небезпеку в Карпатах на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської області, Чернівецької області та у середньогiр'ї Львівської області.

Укргідрометцентр

Погода в Україні: майже в усіх областях синоптики прогнозують плюсову погоду

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