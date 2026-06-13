- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну заллє дощами — і це ще не все: прогноз погоди на 14 червня
У неділю холодний атмосферний фронт зіпсує погоду в Україні.
У неділю, 14 червня, у низці областей України очікуються дощі та зниження температури повітря.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Погода у неділю, 14 червня
У західних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря +10 +15 градусів, денна +17 +22 градуси, на Закарпатті до +24 градусів.
У північних областях вночі без опадів, вдень грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер західного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +8 +13 градусів, денна +19 +24 градуси.
У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями грозові дощі, в окремих пунктах можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер західного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +10 +15 градусів, денна +22 +27 градусів.
У південних областях очікується погода без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +11 +17 градусів, вдень +23 +28 градусів.
У східних областях без опадів, лише на Харківщині вдень пройде короткочасний грозовий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +11 +17 градусів, вдень +23 +28 градусів.
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що вже найближчими днями в Україні очікується помітне погіршення погодних умов. Літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами та місцями градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7 °C.