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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україну заллє дощами — і це ще не все: прогноз погоди на 14 червня

У неділю холодний атмосферний фронт зіпсує погоду в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В Україні стане холодніше

В Україні стане холодніше / © unsplash.com

У неділю, 14 червня, у низці областей України очікуються дощі та зниження температури повітря.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Погода у неділю, 14 червня

  • У західних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря +10 +15 градусів, денна +17 +22 градуси, на Закарпатті до +24 градусів.

  • У північних областях вночі без опадів, вдень грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер західного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +8 +13 градусів, денна +19 +24 градуси.

  • У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями грозові дощі, в окремих пунктах можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер західного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +10 +15 градусів, денна +22 +27 градусів.

  • У південних областях очікується погода без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +11 +17 градусів, вдень +23 +28 градусів.

  • У східних областях без опадів, лише на Харківщині вдень пройде короткочасний грозовий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +11 +17 градусів, вдень +23 +28 градусів.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич попередив, що вже найближчими днями в Україні очікується помітне погіршення погодних умов. Літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами та місцями градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7 °C.

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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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