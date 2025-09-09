- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 661
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну заллє дощами: прогноз погоди на 9 вересня
Температура повітря 9 вересня буде комфортною, проте в деяких регіонах можливі дощі та грози.
Погода в Україні 9 вересня буде хмарною з проясненими. Прогнозуються дощі та грози.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
9 вересня в Україні місцями, а в західних областях вдень — повсюди, йтимуть короткочасні дощі та очікуються грози. У Карпатах подекуди литиме значний дощ.
Вранці в Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Денна температура повітря в Україні в середньому становитиме +21+26 градусів, у південних областях — до +29 градусів, на заході країни +18+23 градуси.
У Києві та області 9 вересня буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, в області вдень — з грозою. Вітер східний, 5-10 м/с.
Денна температура повітря на Київщині становитиме +21+26 градусів. У Києві вдень очікується +24+26 градусів.
До слова, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, погода в Україні 10 вересня також буде дощовою у низці регіонів. Часом очікуються грози та шквали. Температура повітря вдень буде на рівні +23+28 градусів.