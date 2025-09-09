Україну заллє дощами: прогноз погоди на 9 вересня

Дощ / © Unsplash

Погода в Україні 9 вересня буде хмарною з проясненими. Прогнозуються дощі та грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

9 вересня в Україні місцями, а в західних областях вдень — повсюди, йтимуть короткочасні дощі та очікуються грози. У Карпатах подекуди литиме значний дощ.

Вранці в Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Денна температура повітря в Україні в середньому становитиме +21+26 градусів, у південних областях — до +29 градусів, на заході країни +18+23 градуси.

У Києві та області 9 вересня буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, в області вдень — з грозою. Вітер східний, 5-10 м/с.

Денна температура повітря на Київщині становитиме +21+26 градусів. У Києві вдень очікується +24+26 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня / © Укргідрометцентр

До слова, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, погода в Україні 10 вересня також буде дощовою у низці регіонів. Часом очікуються грози та шквали. Температура повітря вдень буде на рівні +23+28 градусів.