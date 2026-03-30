Україну заллє дощами: прогноз погоди на сьогодні

Робочий тиждень почнеться похолоданням та опадами.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується / © Associated Press

В Україні сьогодні, 30 березня, очікується погіршення погоди. Місцями прогнозують опади. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Сьогодні буде хмарно, дощі. Лише вночі у північних та більшості західних областей без опадів», — сказано в повідомленні.

Температура вдень становитиме +9…14°С. У західних областях буде +6…11°С. На півдні та сході країни вдень +14…19°С.

У Київській області та в столиці у понеділок хмарно. Вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області +9…14°С. У Києві +9…11°С.

Нагадаємо, очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів, що на початку квітня Україну накриє скандинавська прохолода — температурний фон значно знизиться. За словами синоптика, нинішнє денне тепло до +15 градусів більше характерне для кінця квітня, ніж для березня. Однак така весняна погода буде недовгою: уже в перших числах наступного місяця очікується вторгнення холодних повітряних мас із півночі.

