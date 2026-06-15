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Україну заллє дощами: синоптикиня засмутила прогнозом на 16 червня
Погода в Україні 16 червня буде дощовою, проте температура залишиться доволі комфортною.
Вівторок, 16 червня, принесе до України вологу повітряну масу та грозові дощі. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де очікувати негоду, а де сонце виглядатиме частіше.
Про це вона написала в Мережі.
Погода в Україні 16 червня
В Україні 16 червня надалі домінуватиме волога повітряна маса, тож майже по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами. У західних регіонах та на півдні опади будуть менш інтенсивними й частіше змінюватимуться проясненнями.
Вітер очікується переважно західного напрямку, помірної сили, однак у західних і північних областях місцями можливі сильніші пориви до 12 — 14 метрів на секунду.
Щодо температури повітря, то упродовж дня 16 червня стовпчики термометрів покажуть +19…+24 градуси, а на сході та півдні України — +22…+26 градусів.
Погода в Києві 16 червня
У Києві очікується дощ, подекуди з грозою. Температура повітря триматиметься в межах +18…+20 градусів. Вітер буде рвучким, із заходу.
Ближче до вихідних потеплішає — температура підніметься до +24…+29 градусів, а дощів поменшає.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, спека в Україні відкладається через прихід активного атмосферного фронту, який спричинив значні температурні контрасти: від +11° на заході до +25° на Лівобережжі. За прогнозом синоптика Віталія Постриганя, до кінця другої декади червня погодою керуватимуть атлантичні циклони, що зумовлять надходження прохолодного повітря з півночі. Очікуються дощі з грозами, а денна температура коливатиметься в межах +21…+23°.