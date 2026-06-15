Україну заллє дощами: синоптикиня засмутила прогнозом на 16 червня

Дощ і гроза / © ТСН

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Вівторок, 16 червня, принесе до України вологу повітряну масу та грозові дощі. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де очікувати негоду, а де сонце виглядатиме частіше.

Про це вона написала в Мережі.

Погода в Україні 16 червня

В Україні 16 червня надалі домінуватиме волога повітряна маса, тож майже по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами. У західних регіонах та на півдні опади будуть менш інтенсивними й частіше змінюватимуться проясненнями.

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Вітер очікується переважно західного напрямку, помірної сили, однак у західних і північних областях місцями можливі сильніші пориви до 12 — 14 метрів на секунду.

Щодо температури повітря, то упродовж дня 16 червня стовпчики термометрів покажуть +19…+24 градуси, а на сході та півдні України — +22…+26 градусів.

Погода в Києві 16 червня

У Києві очікується дощ, подекуди з грозою. Температура повітря триматиметься в межах +18…+20 градусів. Вітер буде рвучким, із заходу.

Ближче до вихідних потеплішає — температура підніметься до +24…+29 градусів, а дощів поменшає.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, спека в Україні відкладається через прихід активного атмосферного фронту, який спричинив значні температурні контрасти: від +11° на заході до +25° на Лівобережжі. За прогнозом синоптика Віталія Постриганя, до кінця другої декади червня погодою керуватимуть атлантичні циклони, що зумовлять надходження прохолодного повітря з півночі. Очікуються дощі з грозами, а денна температура коливатиметься в межах +21…+23°.

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