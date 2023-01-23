Україну замете снігом: синоптик розповів, коли чекати на хуртовини

До України йдуть снігопади.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його прогнозами, опади слід очікувати ближче до кінця тижня та вихідними.

"Від 27 січня до України почнуть надходити низка активних циклонів з півдня та заходу. У період 27 січня - 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, на півдні дощі з переходом в мокрий сніг", - зазначив Шедрін.

Водночас синоптик додав, що сніговий покрив, надовго не затримається

Прогноз погоди в Україні на лютий-2023

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що лютий загалом буде теплим, але періоди похолодання також очікуються. Як раніше прогнозував Станіслав Щедрін, морози очікуються на початку лютого, але друга половина останнього місяця зими буде навпаки по-весняому теплою.

Щодо стійкого снігового покриву, то за його даними, в Україні цієї зими його так і не буде. Більше того весна, як зазначає Щедрін, прийде дуже рано.

Читайте також: